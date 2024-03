UE evacua pessoal diplomático no Haiti

BRUXELAS, 11 MAR (ANSA) - A União Europeia evacuou todo o seu pessoal diplomático no Haiti, país que vive uma grave onda de violência de grupos armados que ameaçam derrubar o premiê Ariel Henry.

Segundo um porta-voz do poder Executivo do bloco, a decisão foi tomada em função da "dramática deterioração da situação de segurança" na nação caribenha, onde gangues controlam boa parte da capital Porto Príncipe.

"Removemos e evacuamos todo o pessoal da UE no Haiti", disse o porta-voz. No domingo (10), os Estados Unidos já haviam anunciado a retirada de funcionários não essenciais da embaixada em Porto Príncipe, enquanto Henry segue escondido em Porto Rico.

No entanto, a embaixada americana no país continua aberta, embora com segurança reforçada por fuzileiros navais.

A crise no Haiti será tema de uma reunião emergencial da Comunidade do Caribe (Caricom) nesta segunda-feira (11), na Jamaica, na presença da ONU e do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. (ANSA).

