Trump não fornecerá dinheiro à Ucrânia se for eleito, diz premiê da Hungria

BUDAPESTE (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump não fornecerá dinheiro para ajudar a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia caso ele vença as eleições de novembro, o que apressará o fim do conflito, disse o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, após se encontrar com o líder republicano.

O premiê nacionalista, que está apoiando a candidatura de seu aliado de longa data para retornar à Casa Branca, encontrou-se com Trump na Flórida na sexta-feira.

"Ele não dará um centavo para a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e, portanto, a guerra terminará", disse Orbán à televisão estatal no domingo. "Como é óbvio, a Ucrânia por si só não consegue se manter de pé."

"Se os norte-americanos não derem dinheiro e armas, e também os europeus, essa guerra terminará. E se os norte-americanos não derem dinheiro, os europeus não poderão financiar essa guerra por conta própria, e então a guerra terminará."

Orbán tem se recusado a enviar armas para Kiev e mantido laços econômicos estreitos com Moscou desde que as forças russas invadiram a Ucrânia em 2022. Ele se reuniu pela última vez com o presidente russo Vladimir Putin em outubro na China, apesar dos esforços da União Europeia para isolar Moscou.

Orbán disse que é "outra questão" como a guerra será encerrada com negociações de paz após uma trégua e como uma Europa estável e segura será criada, mas primeiro a paz deve ser alcançada e "ele (Trump) tem os meios para isso".

Uma declaração da campanha de Trump não mencionou a Ucrânia, dizendo que o ex-presidente discutiu com Orbán questões que afetam ambos os países, incluindo a segurança de suas respectivas fronteiras.

Há muito tempo os líderes europeus estão nervosos com a possibilidade de que outro mandato de Trump signifique a diminuição do apoio dos EUA à Ucrânia e à aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

(Por Krisztina Than)