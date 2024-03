Trump diz que cortes de impostos poderiam compensar tarifas de importação de 10%

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump expôs algumas de suas prioridades econômicas nesta segunda-feira e defendeu seu plano de adotar tarifas de importação generalizadas de 10%, dizendo que qualquer aumento de preços resultante da medida pode ser compensado por cortes de impostos e pedindo que seus cortes de tributos de 2017 sejam estendidos.

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, falando em uma entrevista na CNBC, também pediu ação em programas sociais populares, incluindo cortes, e indicou não ser provável que ele restrinja o uso de criptomoedas.

Questionado sobre as preocupações com o aumento da polarização política sobre a estabilidade financeira do país, Trump disse estar preocupado com o rebaixamento da recomendação de crédito da agência de classificação de risco Fitch em 2023, mas descartou os vínculos da ação com a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Os comentários de Trump são as primeiras declarações estendidas sobre seus planos econômicos desde que ele se tornou o provável candidato do partido após as primárias da Superterça na semana passada, no caminho para uma revanche com o presidente Joe Biden em novembro.

Seu plano tarifário tem estimulado o debate sobre inflação, e a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que a medida aumentaria os custos para os consumidores norte-americanos.

"Acho que os impostos poderiam ser cortados, acho que outras coisas poderiam acontecer para mais do que ajustar isso. Mas acredito muito nas tarifas", disse Trump à CNBC, afirmando que elas ajudam as indústrias norte-americanas quando China e outros países estão "tirando proveito" delas.

"Além da questão econômica, isso te dá poder para lidar com outros países", disse ele, acrescentando não estar preocupado com possíveis tarifas retaliatórias caso voltasse a ocupar a Casa Branca.

Questionado sobre os programas Medicare, Seguridade Social e Medicare e sobre os gastos e déficits do país, Trump disse à CNBC: "Há muito que se pode fazer em termos de direitos em termos de cortes e também em termos de roubo e má gestão."

Em relação ao bitcoin e outras criptomoedas, Trump disse que "viu que isso tem sido muito usado. E não tenho certeza de que gostaria de acabar com isso."

(Por Susan Heavey)