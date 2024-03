Quatro mortos e três desaparecidos na França por tempestades violentas

As equipes de resgate continuam, nesta segunda-feira (11), a busca por três pessoas desaparecidas, entre elas duas crianças, no sudeste da França, onde tempestades violentas do fim de semana já deixaram quatro mortos.

Os esforços de busca estão concentrados em Dions, uma cidade de 500 habitantes ao norte de Nimes, onde foram destacados 120 gendarmes e 110 bombeiros, apoiados por um helicóptero e drones, entre outros.

As equipes de resgate procuram duas crianças, de 4 e 13 anos, cujo veículo foi arrastado pela água perto de uma ponte no sábado, por volta das 23h30 (horário local). A mãe, de 40 anos, conseguiu ser resgatada.

Embora a prefeitura local não tenha especificado a identidade do corpo sem vida de um homem encontrado na manhã desta segunda-feira em relação ao "incidente de Dions", ele pode ser o do pai das crianças.

O terceiro desaparecido é um homem da cidade de Saint-Martin-de-Valamas. Segundo uma fonte da gendarmaria, ele seria o responsável por uma pequena usina hidrelétrica que buscava controlar a instalação.

Neste setor, dez bombeiros e 15 policiais, acompanhados por um drone, foram mobilizados nesta segunda-feira para localizá-lo.

As equipes de resgate já encontraram no domingo os corpos sem vida dentro de um veículo em Goudargues de duas mulheres, de 47 e 50 anos que viajavam para a Espanha, e outro nesse mesmo dia em Gagnières, também dentro de um carro.

A metade sul da França costuma vivenciar esses fenômenos meteorológicos. O mais mortal ocorreu em setembro de 1992, quando 46 pessoas perderam a vida, incluindo cerca de 40 em Vaison-La-Romaine.

ysp-faa-mla/tjc/zm/aa

© Agence France-Presse