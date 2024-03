Terceiro navio de ajuda dos Emirados parte para Gaza

ABU DHABI, 11 de março de 2024 (WAM) -- Seguindo as diretrizes do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês), e como parte da operação "Gallant Knight 3", um terceiro navio de ajuda dos Emirados sairá do país nos próximos dois dias para El Arish, no Egito.

O navio transportará 4.500 toneladas de diversos materiais de ajuda, incluindo alimentos, suprimentos médicos, suplementos nutricionais para crianças, roupas de inverno, materiais para abrigos e outros itens essenciais, para apoiar a população de Gaza.

As diretrizes do xeique Hamdan para enviar o navio de ajuda estão alinhadas com os esforços humanitários do país como parte da operação "Gallant Knight 3", que tem como objetivo fornecer assistência e atender às necessidades críticas das pessoas em Gaza afetadas pelos eventos recentes.

A iniciativa também destaca o compromisso humanitário dos Emirados Árabes Unidos de ajudar o povo palestino em Gaza, e o momento do envio do terceiro navio se alinha com o início do mês sagrado do Ramadã, a fim de atender às necessidades da população de Gaza durante esse período.

Em colaboração com as equipes do ERC no local, foi elaborado um plano abrangente para garantir a distribuição eficiente da carga de ajuda do navio para as regiões de Gaza mais afetadas pelos eventos recentes. O ERC está totalmente comprometido em lidar com os desafios humanitários significativos enfrentados pelos palestinos, com foco especial no fornecimento de suprimentos alimentares adequados durante o mês sagrado do Ramadã.

Em dezembro de 2023, os Emirados Árabes Unidos enviaram seu primeiro navio de ajuda a El Arish como parte da operação humanitária. O navio transportou 4.016 toneladas de vários itens de ajuda, incluindo 3.465 toneladas de alimentos, 420 toneladas de materiais de abrigo e 131 toneladas de suprimentos médicos.

Uma remessa de ajuda subsequente foi enviada em fevereiro, com o segundo navio transportando 4.303 toneladas de alimentos, 154 toneladas de materiais de abrigo e 87 toneladas de suprimentos médicos.