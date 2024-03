Taxas dos DIs recuam antes de dados de inflação de Brasil e EUA

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos principais contratos futuros de juros tiveram queda nesta segunda-feira, com os mercados à espera de dados de inflação de Brasil e Estados Unidos antes das reuniões de política monetária de seus respectivos bancos centrais na semana que vem.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 9,865%, ante 9,896% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,705%, ante 9,758% do ajuste anterior.

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 9,94%, ante 9,985%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,215%, de 10,26% no pregão anterior. O contrato para janeiro de 2029 marcava 10,41%, ante 10,446%.

O índice de preços ao consumidor dos EUA, que será divulgado na terça-feira, deve mostrar alta de 0,4% em fevereiro sobre o mês anterior e permanecer em alta de 3,1% na base anual, segundo expectativa de economistas levantada em pesquisa da Reuters. Já o núcleo do índice deve avançar 0,3%, reduzindo o ritmo anual para 3,7%.

Os dados, que virão após um relatório de empregos misto do governo dos EUA na sexta-feira passada, pode ajudar a direcionar apostas sobre o início do afrouxamento monetário do Federal Reserve, que se reúne na semana que vem para definir a política monetária.

Na quarta-feira da semana que vem, no mesmo dia em que o Fed anunciará sua decisão, o Banco Central do Brasil também conclui sua reunião de política monetária, com ampla expectativa nos mercados de novo corte de 0,50 ponto percentual da taxa Selic, a 10,75% ao ano.

Na terça-feira, o IBGE divulgará os dados de fevereiro do IPCA, o que deve dividir com o relatório de inflação dos EUA a atenção do mercado de juros local.