Startup de armas hipersônicas faz primeiro teste de protótipo de míssil

Por Mike Stone

WASHINGTON (Reuters) - A Castelion, startup que tenta construir uma arma hipersônica para o Pentágono, testou seu sistema pela primeira vez, disse a empresa à Reuters nesta segunda-feira, em um momento em que um grupo cada vez maior de pequenas fabricantes de armas hipersônicas desafia as grandes empresas do setor de defesa com produtos mais baratos e de rápida produção.

Os Estados Unidos e a China travam uma corrida armamentista para desenvolver as mais letais armas hipersônicas, que viajam na atmosfera a mais de cinco vezes a velocidade do som e são projetadas para escapar das defesas tradicionais.

"O teste de voo, o primeiro de vários planejados para este ano, demonstra nossa abordagem de desenvolvimento rápido e é um importante marco para a empresa. Agora, temos uma plataforma de testes hipersônicos de baixo custo pronta para ser lançar sob demanda", afirmou o CEO e co-fundador da Castelion, Bryon Hargis, em comunicado à Reuters.

Empresas norte-americanas como Castelion, a unidade Raytheon da RTX e a Lockheed Martin trabalham no desenvolvimento de uma nova classe de armas, que poderá se traduzir em grandes contratos caso a produção possa ser ampliada.

A Castelion já tem contratos com a Força Aérea e com a Marinha dos EUA, disse a empresa à Reuters em um comunicado sobre o teste, que não incluiu dispositivo explosivo e que teria sido realizado no sábado.

Com 14,2 milhões de dólares em financiamentos co-liderados pelos investidores Andreessen Horowitz e Lavrock Ventures, a pequena startup tem conduzido secretamente dezenas de testes de componentes desde junho de 2023.

