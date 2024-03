S&P 500 e Nasdaq caem com investidores à espera de dados de inflação dos EUA

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq encerraram em ligeira queda nesta segunda-feira, com investidores à espera de dados de preços ao consumidor e ao produtor norte-americanos desta semana que eles esperam que possam dar uma ideia melhor sobre se o Federal Reserve poderá começar a cortar a taxa de juros nos próximos meses.

Os dados de preços ao consumidor dos EUA para fevereiro serão divulgados na terça-feira, com expectativas de um aumento mensal de 0,4% e de 3,1% em uma base anual. O relatório de preços ao produtor dos EUA será divulgado na quinta-feira.

"Esses dados tendem a ser mais voláteis... e certamente o mercado se movimentará com eles", disse Tim Ghriskey, estrategista sênior de portfólio da Ingalls & Snyder.

"Há certamente um grupo que diz que teremos uma inflação renovada -- ou há uma boa possibilidade disso -- e há certamente um grupo que diz que teremos deflação, e isso permitirá que o Fed reduza os juros. É sempre complicado".

Os dados que mostram sinais de uma economia robusta desaceleraram a alta do mercado de ações no mês passado, com operadores adiando expectativas sobre o momento do primeiro corte dos juros do Fed para junho, em relação a março.

A próxima reunião de fixação da taxa básica do Fed ocorre na semana que vem.

O Dow Jones subiu 0,12%, para 38.769,66 pontos. O S&P 500 perdeu 0,11%, para 5.117,94 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,41%, para 16.019,27 pontos.

As ações de chips ampliaram as quedas recentes, com a Nvidia em baixa de 2%, a Advanced Micro Devices recuando 4,3% e a Broadcom caindo 1,2%.