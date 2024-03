Silveira diz que recursos da Petrobras reservados serão distribuídos no momento adequado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta segunda-feira que os recursos da Petrobras que foram destinados pelo conselho a uma conta de contingência tem destinação própria, que é a distribuição de dividendos no momento adequado.

A afirmação foi feita após o ministro deixar uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo Silveira, não houve discussão sobre dividendos da Petrobras nesta segunda-feira.

Na semana passada, o conselho da Petrobras decidiu reter 100% dos cerca de 44 bilhões de reais possíveis de dividendos extraordinários, referente ao exercício de 2023, em uma reserva estatutária recém-criada pela companhia.

A decisão de não pagar dividendos extraordinários partiu do próprio Lula, que defende que a petroleira amplie seus investimentos, de acordo com duas fontes do governo.

Silveira frisou ainda que todos os investidores sabem que o governo é controlador, com a maioria do conselho. Disse ainda que o governo tem trabalhado para tornar a Petrobras mais atrativa para investidores nacionais e estrangeiros.

(Reportagem de Victor Borges)