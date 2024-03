Serviço de espionagem da Rússia acusa EUA de tentar interferir na eleição presidencial

MOSCOU (Reuters) - O serviço de inteligência estrangeiro do presidente Vladimir Putin acusou os Estados Unidos, nesta segunda-feira, de tentar interferir nas eleições presidenciais da Rússia e disse que Washington tinha planos de lançar um ataque cibernético contra o sistema de votação online.

Putin, que deve vencer a eleição presidencial de 15 a 17 de março, advertiu o Ocidente de que qualquer tentativa de interferência de potências estrangeiras na votação seria considerada um ato de agressão.

O Serviço de Inteligência Estrangeiro (SVR) da Rússia disse em um comunicado que tinha informações de que o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, havia tentado se intrometer na eleição, informou a mídia estatal.

"De acordo com as informações recebidas pelo Serviço de Inteligência Estrangeiro da Federação Russa, o governo de J. Biden está definindo uma tarefa para as ONGs americanas para alcançar uma diminuição na participação", afirmou o SVR.

"Com a participação dos principais especialistas americanos em TI, planeja-se realizar ataques cibernéticos ao sistema de votação eletrônica remota, o que tornará impossível contar os votos de uma proporção significativa de eleitores russos."

O SVR, principal sucessor do serviço de espionagem estrangeiro da Primeira Diretoria da KGB, não apresentou evidência para suas afirmações. Não houve reação imediata de Washington.

(Reportagem de Guy Faulconbridge)