Sem surpresas, Oppenheimer é grande vencedor do Oscar 2024 e leva sete estatuetas

A cerimônia deste ano do Oscar 2024, em Los Angeles, teve poucas surpresas. Oppenheimer, que já havia levado a maioria das estatuetas da temporada de premiações, foi o grande vencedor da noite, com sete Oscars. Além de melhor filme e direção para o cineasta inglês Christopher Nolan, o drama que conta a vida do pai da bomba atômica, ganhou também nas categorias de atores: Cillian Murphy no papel principal e Robert Downey Jr. de coadjuvante.

Cleide Klock, correspondente da RFI em Nova York

Cillian dedicou o Oscar às pessoas que lutam pela paz mundial e Downey Jr. à esposa que o "resgatou", segundo o ator, fazendo referência à própria história de superação de décadas passadas, quando foi preso e se internou para se recuperar do abuso de drogas.

Da'vine Joy Randolph que também foi a grande sensação da temporada de premiações, confirmou o favoritismo. Ela garantiu um dos momentos mais emocionantes da noite ao contar os preconceitos pelos quais passou e como a resiliência a fez chegar a este momento.

Uma das maiores surpresas foi na categoria de Melhor Atriz. Emma levou a estatueta pela atuação em "Pobres Criaturas" e deixou para trás Lily Gladstone, de "Assassinos da Lua das Flores". Apesar de Emma estar entre as favoritas, havia uma grande expectativa de que Lily fosse a primeira indígena a ganhar um Oscar, mas não foi desta vez.

"Pobres Criaturas" foi o segundo filme mais premiado, com quatro estatuetas em uma noite que não deu, novamente, nenhum reconhecimento ao filme de Martin Scorsese, "Assassinos da Lua das Flores", o mesmo que aconteceu com em 2020 com "Irishman", que também tinha 10 indicações e saiu sem nada. Barbie, tinha oito e levou o Oscar de música original, para Billie Eilish que agora - aos 22 anos - é a pessoa mais nova a ter um par de estatuetas, já que havia recebido um em 2022 pela música tema de "007 - Sem Tempo para Morrer".

Mas foi a outra música do filme da boneca, "I'm Just Ken", que levantou toda a plateia para dançar, com Ryan Gosling cantando e participação especial do Slash, guitarrista da antiga banda Guns N' Roses.

"Zona de Interesse" foi considerado o melhor filme internacional da temporada e deu à Inglaterra o primeiro Oscar na categoria. Já a estatueta de melhor roteiro original foi para o casal francês, Justine Triet e Arthur Harari por "Anatomia de uma Queda" e um dos atores do filme, o cachorro Messi, foi quem derreteu todos os corações quando apareceu sentado na plateia. Foi Messi também quem viralizou após fechar o show televisivo, passeando na calçada da fama e fazendo xixi na estrela de Matt Damon.