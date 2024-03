Rússia é responsável pela morte de Navalny, diz especialista em direitos humanos da ONU

GENEBRA (Reuters) - A especialista da Organização das Nações Unidas (ONU) em direitos humanos na Rússia disse nesta segunda-feira que a morte do líder de oposição Alexei Navalny é responsabilidade de Moscou, pois ele foi morto na prisão ou morreu devido às condições de detenção que equivaliam à tortura.

"Portanto, o governo russo é responsável, de uma forma ou de outra, por sua morte", disse Mariana Katzarova à Reuters, à margem de um evento sobre prisioneiros políticos russos na ONU, em Genebra.

O chefe de espionagem da Rússia disse anteriormente que Navalny, que morreu em 16 de fevereiro em uma prisão no Ártico, teve uma morte natural.

Katzarova também alertou que outros detentos na Rússia poderiam sofrer o mesmo destino de Navalny, dizendo que estava "muito preocupada" com o político da oposição Vladimir Kara-Murza, entre outros.

"Desde a morte de Alexei Navalny, não passa um dia sem que eu me pergunte: quem é o próximo Navalny?", disse ela. "E haverá um próximo Navalny, com certeza, com esse nível de repressão."

O Kremlin tem retratado Navalny e seus apoiadores como infratores da lei e ferramentas do Ocidente, agindo para desestabilizar a Rússia. Moscou também tem negado as acusações de sua esposa, Yulia Navalnaya, de que o presidente Vladimir Putin teria pedido sua morte.

Navalnaya disse na semana passada que a escala de apoio popular a Navalny desde sua morte é prova de que sua causa continua viva e convocou um protesto maciço contra Putin para o dia da eleição, em 17 de março.

(Por Emma Farge e Cecile Mantovani)

((Tradução Redação São Paulo, +55 11 5047-3075)) REUTERS FC PF