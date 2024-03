Robô 'apalpa' jornalista em evento na Arábia Saudita

ROMA, 11 MAR (ANSA) - Uma situação inusitada repercutiu na imprensa internacional depois que um robô supostamente tentou apalpar o bumbum de uma repórter durante um evento em Riad, na Arábia Saudita.

O caso ocorreu no DeepFest, um evento considerado o "principal ponto de encontro do ecossistema global de inteligência artificial", realizado na capital saudita no último dia 4 de março.

Na ocasião, a jornalista Rawya Kassem foi vista fazendo uma apresentação na frente do robô com inteligência artificial chamado Mohammad, quando ele pareceu estender a mão para tentar tocar o bumbum dela de forma inadequada.

Após o contato, a repórter se vira para o robô, ergue a mão e parece repreender Mohammed, mas segue com seu trabalho.

A cena repercutiu nas redes sociais, e a empresa saudita responsável pelo robô explicou que a máquina é "ingênua", apesar de ter alegado que todas as pessoas presentes foram alertadas para garantir "uma distância segura do robô durante sua demonstração". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.