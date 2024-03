Huawei Band 8 é quase um smartwatch, só que menor e custa menos

Quem está atrás de um dispositivo inteligente de pulso costuma viver um dilema: enquanto as pulseiras costumam ser simples demais, os smartwatches são mais caros e, dependendo do tamanho do pulso da pessoa, podem ficar grandes demais.

É justamente aqui que a smartband Huawei Band 8 entra como uma boa opção de custo-benefício. O Guia de Compras UOL encontrou o modelo nesta segunda-feira (11) por menos de R$ 300. Confira a seguir o que achamos do dispositivo após os nossos testes.

O que gostamos

Versátil. Tem 100 modalidades esportivas. Cobre desde as mais triviais, como corrida e natação, até mesmo esportes eletrônicos. Mesmo sob Sol, o brilho da tela é suficiente para ver claramente tudo que nela é mostrado.

Quase um smartwatch. Monitora vário dados de saúde, como batimentos cardíacos, nível de oxigênio no sangue, ciclo menstrual e estresse. Em relação a modelos de relógios inteligentes mais completos, fica faltando apenas uma função de eletrocardiograma - que, convenhamos, é encontrada em aparalhos que custam quase dez vezes mais.

Tamanho compacto. No pulso, a Huawei Band 8 pouco é notada. A pulseira - que foi lançada em quatro cores: preta, verde, rosa e laranja - usa um sistema clássico de fixação e é confortável. Sua tela com tecnologia Amoled é de 1,47 polegada, que pode ser personalizada com diversos tipos de mostradores.

O aparelho pesa só 14 g e tem espessura de 8,9 mm.

Boa bateria. A autonomia é de até 14 dias, e o tempo de recarga dura em média 45 minutos.

Android e iPhone. Tem compatibilidade com os dois sistemas operacionais de celulares.

Fácil de usar. A pulseira sincroniza rapidamente tanto com o seu celular - graças à conexão Bluetooth 5.2 - quanto com o GPS (desde que você esteja em um local aberto).

Huawei Band 8 traz funções relacionadas à saúde, como monitoramento de batimentos cardíacos Imagem: Rodrigo Lara

Integrado a um bom aplicativo. Um app de celular chamado Huawei Health faz a interface entre a pulseira e o smartphone. Ele é simples de usar, se conecta rápido com a Band 8 e permite traçar um histórico de dados coletados por ela.

Resistência à água. O material é emborrachado, o que permite que ela seja molhada sem qualquer consequência

Pontos de atenção

Display pequeno. O tamanho diminuto, porém, cobra um preço: algumas pessoas podem ter dificuldade para enxergar as informações que aparecem na tela.

Operação da pulseira em si. Ela vem com um botão físico (usado para ligar o gadget e para voltar para a tela principal), mas o restante das operações são feitas por toque na tela. E, como a tela é pequena, quem tem dedos maiores pode ter dificuldade para selecionar os ícones desejados.

Novidade da marca no Brasil, a Huawei Band 8 é compacta e está com preço convidativo Imagem: Rodrigo Lara

Substitui um smartwatch? Vale a pena?

Ok, não dá para negar que smartwatches mais completos, como os da linha Apple Watch ou Galaxy Watch, oferecem mais recursos e têm uma apresentação mais charmosa do que essa pulseira.

No entanto, se a sua ideia é ter um relógio inteligente de linhas intermediárias, é bem provável que essa pulseira reúna tudo que você encontrará em modelos do tipo e por uma fração do preço. No geral, a Huawei Band 8 deixou uma impressão bem positiva

