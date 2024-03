Rei Charles saúda a Commonwealth, mas não comparece à comemoração anual

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters) - O rei Charles exaltou o trabalho da Commonwealth em seu 75º aniversário nesta segunda-feira, mas o monarca britânico não esteve nas comemorações anuais da organização que ele lidera porque está se recuperando de um tratamento contra o câncer.

Os eventos do Dia da Commonwealth são a ocasião real recorrente mais significativa que Charles, de 75 anos, perdeu desde que foi forçado a adiar suas aparições públicas enquanto é submetido a tratamento para um tipo não especificado de câncer.

Sua esposa, rainha Camilla, liderou os membros sêniores da família real em uma cerimônia na Abadia de Westminster, em Londres, seguida por uma recepção na sede internacional da Commonwealth.

Geralmente um momento de destaque do calendário real, o evento desta segunda-feira também foi ofuscado pelo furor em torno da foto divulgada no domingo por Kate, de 42 anos, esposa do herdeiro do trono, príncipe William.

Ela pediu desculpas nesta segunda-feira por ter publicado uma foto editada de si mesma com os três filhos do casal, após várias organizações de notícias importantes, incluindo a Reuters, terem retirado o conteúdo do ar, dizendo que não atendia aos seus padrões editoriais.

Kate não participou da cerimônia porque continua se recuperando de uma cirurgia no abdômen. Em vez disso, ela compareceu a um compromisso particular em Londres.