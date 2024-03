Ramadã começa com tensão e Israel autoriza acesso de árabes-israelenses à Esplanada das Mesquitas

Mesmo em períodos de relativa tranquilidade, o ramadã, o mês sagrado muçulmano, costuma ser tenso no conflito entre israelenses e palestinos. Mas, apesar da pressão de alguns dos nomes mais extremistas que formam a atual coalizão de governo de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tomou a decisão de não restringir o acesso dos árabes-israelenses ao local conhecido como Monte do Templo (pelos judeus) ou Esplanada das Mesquitas (pelos muçulmanos), em Jerusalém Oriental.

Henry Galsky, correspondente da RFI em Israel

Netanyahu seguiu o caminho técnico aconselhado pelas forças de segurança do país. Aharon Haliva, diretor do serviço de Inteligência do Exército de Israel, entregou ao premiê um documento em que deixava claro que decisões sobre o acesso ao local durante o Ramadã poderiam mobilizar a população muçulmana. O Exército teme que a guerra em Gaza possa adquirir um caráter religioso neste período de grande sensibilidade.

Netanyahu então acabou por seguir o conselho das forças de segurança. Mas isso não significa que a semana começa sem tensões.

O Mossad, o seviço secreto de Israel, considera que o Hamas prefere uma escalada de violência durante o ramadã a um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos. O diretor do Mossad, David Barnea, reuniu-se mais uma vez com o diretor da CIA, William Burns, na tentativa de alcançar uma trégua temporária.

Trégua está distante

No entanto, a avaliação israelense é de que são pequenas as possibilidades de que isso venha a acontecer rapidamente. O Hamas mantém as mesmas posições: quer um cessar-fogo que leve ao fim da guerra, o retorno dos deslocados do sul para o norte de Gaza, e a retirada total das tropas israelenses do território.

Israel aceita flexibilizar um ponto em relação aos deslocados e permitir o retorno da população mais velha ao norte de Gaza. As demais condições já haviam sido discutidas e superadas nas conversas anteriores, de acordo com o entendimento de Estados Unidos, Egito e Catar.

Mesmo diante de uma realidade pouco otimista, o Egito continua em contato com o Hamas e Israel num esforço para reiniciar negociações que possam resultar numa trégua na guerra.