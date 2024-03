Projeções do Fed mostrarão se perspectiva de corte nos juros permanecerá intacta com dados sólidos

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Ninguém espera que o Federal Reserve altere sua taxa de juros na reunião de política monetária da próxima semana, mas se as autoridades manterão sua perspectiva anterior de redução dos juros é uma questão mais incerta, à medida que a economia dos Estados Unidos continua superando as expectativas.

Os dados desde a última reunião do Fed confirmaram a linha de base amplamente compartilhada pelas autoridades de que sua taxa cairá neste ano, com o chair do Fed, Jerome Powell, dizendo aos parlamentares norte-americanos na semana passada que o banco central estava "não muito longe" de ganhar confiança suficiente na queda da inflação para cortar os juros.

No entanto, as novas projeções das autoridades mostrarão se eles agora preveem menos do que os três cortes de 0,25 ponto percentual estimados em dezembro deste ano ou se ainda acreditam que a economia pode continuar se expandindo enquanto a inflação continua em queda, permitindo que os juros também caiam.

Na verdade, será uma votação para saber se as melhorias na dinâmica da oferta da economia e um salto inesperado na produtividade podem continuar proporcionando um alívio relativamente indolor das pressões sobre os preços ou se as autoridades consideram a desaceleração do crescimento e uma política mais contracionista por mais tempo como o custo de encerrar sua luta contra a inflação.

"Sempre houve dúvidas sobre a durabilidade da recuperação, mas a economia continua querendo avançar", disse o economista-chefe do Bank of America, Michael Gapen, na semana passada, delineando o que ele chamou de "cenário sem pouso", no qual as melhorias no lado da oferta permitem que o Fed comece a reduzir os juros em junho, enquanto a inflação cai e a economia continua crescendo 2% ou mais no ano, acima de muitas estimativas de seu potencial subjacente.

Os investidores, que têm se perguntado se um "pouso suave" de inflação baixa e uma taxa de desemprego baixa poderia se concretizar, também veem o início dos cortes em junho e estarão procurando um sinal sobre isso quando o Fed se reunir em 19 e 20 de março. A taxa tem sido mantida estável em uma faixa de 5,25% a 5,5% desde julho, um período de espera entre um aumento final da taxa e os cortes, em linha com os ciclos anteriores de política monetária.

Nas projeções de dezembro, 11 das 19 autoridades previram pelo menos três cortes de 0,25 p.p. neste ano. Apenas duas autoridades com uma visão mais "hawkish" (agressiva contra a inflação) poderiam mudar a previsão mediana para sugerir menos cortes

Um dado importante, o índice de preços ao consumidor de fevereiro, será divulgado na terça-feira. Os economistas esperam que o núcleo do IPC, que exclui os preços de alimentos e energia, desacelere em relação à taxa de 3,9% registrada em janeiro.

Mesmo que os investidores tenham se fixado em um corte na taxa de juros em junho, com um ponto percentual completo de corte esperadas para este ano, os dados -- sejam eles concretos ou anedóticos -- desde as projeções de dezembro têm sido repletos de sinais contraditórios.

O relatório de empregos de fevereiro, por exemplo, mostrou que a taxa de desemprego subiu de 3,7% para 3,9% e que o crescimento dos salários sobre o mês desacelerou, o que evidencia que o mercado de trabalho apertado que se desenvolveu durante a pandemia pode estar voltando ao normal.

No entanto, o crescimento do número de empregos continua acima da média, as contratações se tornaram mais amplas em todos os setores e o crescimento salarial medido sobre o ano continua mais alto do que o Fed considera sustentável. Notavelmente, os detalhes do relatório de empregos mostram que o aumento na taxa de desemprego refletiu a entrada de pessoas na força de trabalho, o que normalmente é um sinal de força econômica e confiança.