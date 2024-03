Presidente dos Emirados Árabes Unidos troca saudações de Ramadã com Chefes de Estado de outros países

ABU DHABI, 11 de março de 2024 (WAM) - O presidente dos Emirados Árabes Mohamed bin Zayed Al Nahyan trocou saudações de Ramadã durante telefonemas com o rei Hamad bin Isa Al Khalifa, do Reino do Bahrein, com Abdel Fattah El-Sisi, presidente da República Árabe do Egito, Recep Tayyip Erdogan, presidente da República da Turquia, e com Shavkat Mirziyoyev, presidente da República do Uzbequistão.

O líder emirático e os outros chefes de Estado estenderam sinceros cumprimentos e votos de felicidades a todos no advento do mês sagrado, oferecendo orações a Deus para que seja um período de misericórdia e bênçãos. Eles expressaram esperanças de prosperidade e bem-estar contínuos para seus cidadãos e pediram que a paz e a estabilidade prevaleçam entre as comunidades das nações árabes e em todo o mundo.