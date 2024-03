Porto de Santos receberá investimentos de R$21,3 bilhões até 2028

(Reuters) - O Porto de Santos receberá 21,3 bilhões de reais em investimentos no período de 2024 a 2028, em um plano que envolve aportes públicos, privados e de parcerias público-privadas (PPPs), anunciou nesta segunda-feira o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Doze projetos estratégicos integram o plano de investimentos proposto pela pasta e pela Autoridade Portuária de Santos (APS), de acordo com o comunicado, o que inclui a construção do túnel Santos-Guarujá, a transferência do terminal de passageiros para o Valongo e o aprofundamento para 16 metros do canal de navegação do porto.

Outra parte do aporte também será destinada, por meio do Novo PAC, à construção da segunda etapa da avenida perimetral do porto em Guarujá, entre outros projetos.

Segundo o ministro, que visitou a sede da APS, esse é o "maior aporte de investimentos planejados para o Porto de Santos".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, em São Paulo)