Petróleo fecha quase estável com redução de temores sobre oferta do Oriente Médio

Por Laila Kearney

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam quase estáveis nesta segunda-feira, à medida que diminuíam as preocupações de que os combates no Oriente Médio poderiam interromper a oferta e os dados chineses sugeriam uma demanda fraca.

Os futuros do Brent para entrega em maio fechou a 82,21 dólares o barril, com alta de 0,13 dólar. O contrato de abril do petróleo dos Estados Unidos caiu 0,08 dólar para a 77,93 dólares o barril.

"Acho que é: o barril meio vazio ou o barril meio cheio, dependendo de como você olha para isso", disse Phil Flynn, apontando para forças conflitantes que impedem os preços do petróleo de se moverem muito em qualquer direção.

Ambos os índices de referência terminaram a semana passada em baixa, após dados chineses pessimistas implicarem uma procura mais fraca no principal importador mundial de petróleo. O Brent fechou em queda de 1,8%, embora o contrato tenha permanecido acima de 80 dólares o barril há mais de um mês. O WTI terminou com queda de 2,5%.

As importações de petróleo da China aumentaram nos primeiros dois meses do ano em comparação com o mesmo período de 2023, mas foram mais fracas do que nos meses anteriores, mostraram dados na quinta-feira, continuando uma tendência de compras reduzidas.

(Reportagem adicional de Natalie Grover em Londres, Yuka Obayashi em Tóquio e Mohi Narayan em Nova Délhi)