Os principais momentos da 96ª edição do Oscar

Da emocionante interpretação de Ryan Gosling em "I'm Just Ken" aos pedidos por um cessar-fogo em Gaza, vários momentos se destacaram na 96ª edição do Oscar neste domingo em Hollywood.

Seguem alguns deles:

- Cessar-fogo e conflitos -

Várias estrelas, entre elas o renomado Mark Ruffalo, usaram broches defendendo um cessar-fogo em Gaza, enquanto manifestantes contra a guerra de Israel e o movimento islamista palestino Hamas se reuniram ao redor do teatro onde o evento foi realizado.

Jonathan Glazer, cujo filme "Zona de Interesse" se passa em Auschwitz, disse ao público que as decisões de sua equipe tinham como objetivo levar à reflexão e confrontar com "o presente". "Não apenas para contar o que fizemos antes, mas o que fazemos agora".

"Sejam as vítimas de 7 de outubro em Israel ou do atual ataque a Gaza, todas as vítimas desta desumanização... como reagimos?", manifestou.

O momento "In memoriam", que lembra os mortos da indústria, prestou homenagem ao opositor russo Alexei Navalny, que morreu em uma prisão no mês passado.

Além disso, "20 dias em Mariupol" ganhou o Melhor Documentário com sua crônica sobre a situação nessa cidade ucraniana após a invasão da Rússia.

- O mundo de Barbie -

Com grande sucesso de bilheteria, "Barbie" ficou notavelmente excluído das categorias de Melhor Direção e Melhor Atriz, mas as frequentes alusões ao filme coloriram de rosa grande parte da festa.

Ryan Gosling -também indicado- levantou o público ao interpretar a canção "I'm Just Ken".

Foi a segunda atração musical relacionada ao filme, após a comovente apresentação de Billie Eilish e seu irmão Finneas de "What Was I Made For?", que venceu o único Oscar relacionado ao filme da famosa boneca.

- John Cena nu -

Antes de apresentar o prêmio Melhor Figurino, o comediante Jimmy Kimmel lembrou que há 50 anos David Niven foi interrompido no palco do Oscar. Rapidamente, um intruso apareceu atrás dele.

"Imagine se um homem nu cruzasse o palco hoje?", perguntou Kimmel três vezes, antes que um tímido John Cena, escondido atrás de um painel, mostrasse apenas a cabeça.

Kimmel convenceu ao também ex-lutador, aparentemente resistente, para que continuasse com o espetáculo e saísse sem roupa.

Cena apareceu apenas de sandálias e se cobrindo com o envelope de vencedor, o que provocou o delírio do público. Ele realmente estava nu e esperou em pé enquanto o enrolaram com uma cortina para o final da transmissão.

© Agence France-Presse