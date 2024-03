Oracle tem lucro acima do esperado com demanda por computação em nuvem impulsionada por IA

(Reuters) - O lucro trimestral da Oracle superou as estimativas nesta segunda-feira, à medida que a demanda por seus serviços de computação em nuvem subiu com impulso do "boom" da inteligência artificial (IA) generativa.

As ações da Oracle subiam 9,8%, a 125,31 dólares, no pós-mercado norte-americano.

A gigante do banco de dados tem tentado se reinventar como provedora de computação em nuvem, oferecendo serviços mais baratos do que os concorrentes, como a Amazon.com.

A empresa tem buscado aumentar a demanda por seus planos de assinatura por meio de parcerias com rivais como a Microsoft e a líder em chips de IA Nvidia, que possui supercomputadores poderosos e caros que podem ser usados pelos clientes do serviço em nuvem da Oracle.

"Esperamos continuar recebendo grandes contratos reservando capacidade de infraestrutura em nuvem porque a demanda por nossa infraestrutura de IA Gen2 excede substancialmente a oferta -- apesar de estarmos abrindo novos centros de dados em nuvem e expandindo existentes muito, muito rapidamente", disse a presidente-executiva da Oracle, Safra Catz.

Excluindo itens, a empresa registrou lucro de 1,41 dólar por ação para o terceiro trimestre, um aumento de 16%, superior à estimativa média dos analistas de ganho de 1,38 dólar por papel, segundo dados da LSEG.

No entanto, a receita de 13,28 bilhões de dólares para os três meses encerrados em 29 de fevereiro ficou abaixo da estimativa média dos analistas, de 13,30 bilhões de dólares.

(Reportagem de Harshita Mary Varghese em Bengaluru)