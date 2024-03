"Oppenheimer" vence Oscar de melhor filme

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - "Oppenheimer", o filme biográfico de grande sucesso sobre a corrida para construir a primeira bomba atômica da humanidade, ganhou sete Oscars, incluindo o prestigioso troféu de melhor filme no domingo, quando Hollywood comemorou um ano triunfante no cinema.

O ator irlandês Cillian Murphy ganhou o prêmio de melhor ator por interpretar o físico teórico J. Robert Oppenheimer, líder do esforço dos Estados Unidos na década de 1940 para criar a arma que pôs fim à Segunda Guerra Mundial. o diretor de "Oppenheimer", Christopher Nolan, levou para casa o Oscar de direção.

"Fizemos um filme sobre o homem que criou a bomba atômica e, para o bem ou para o mal, estamos vivendo no mundo de Oppenheimer", disse Murphy enquanto segurava seu troféu no palco. "Portanto, eu realmente gostaria de dedicar este prêmio aos pacificadores de todo o mundo."

Um drama histórico de três horas sobre ciência e política, "Oppenheimer" tornou-se um improvável sucesso de bilheteria e arrecadou 953,8 milhões de dólares, além de receber elogios generalizados da crítica.

Foi o primeiro filme de Nolan a ganhar o prêmio de melhor filme. O diretor já havia sido aclamado por "Batman: O Cavaleiro das Trevas", "A Origem", "Amnésia" e outros filmes.

Ao aceitar sua estatueta de ouro, Nolan observou que o cinema tem um século de existência e ainda está em evolução.

"Saber que vocês acham que eu sou uma parte significativa disso significa muito para mim", disse ele.

EMMA STONE VENCE COMO MELHOR ATRIZ

Emma Stone foi eleita a melhor atriz por interpretar uma mulher ressuscitada dos mortos na comédia sombria e maluca "Pobres Criaturas". Foi o segundo Oscar para Stone, que ganhou o prêmio de melhor atriz pelo musical de 2016 "La La Land".

"Isso é realmente impressionante", disse ela no palco.

A disputa de melhor atriz foi considerada uma das mais acirradas, com Lily Gladstone indicada por "Assassinos da Lua de das Flores". Se tivesse vencido, Gladstone teria sido a primeira nativa americana a ganhar um Oscar de interpretação.

Nas categorias de ator coadjuvante, Robert Downey Jr., de "Oppenheimer", e Da'Vine Joy Randolph, estrela de "Os Rejeitados", ganharam seus primeiros Oscars.

Downey Jr., que foi indicado ao Oscar em 1993 antes de ter sua carreira prejudicada pelo uso de drogas, recebeu sua homenagem no domingo por interpretar o inimigo profissional de Oppenheimer, Lewis Strauss.

"Gostaria de agradecer à minha infância terrível e à Academia, nessa ordem", brincou Downey Jr. antes de cumprimentar sua esposa Susan, que, segundo ele, o encontrou como um "animal de estimação de resgate mal-humorado" e "o amou de volta à vida".

Randolph recebeu o troféu de melhor atriz coadjuvante por interpretar uma mãe em luto e funcionária da cafeteria na comédia ambientada em um internato da Nova Inglaterra.

"Por muito tempo, eu sempre quis ser diferente, e agora percebo que só preciso ser eu mesma", disse ela. "Agradeço a vocês por me verem."

Os vencedores foram escolhidos pelos cerca de 10.500 membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Depois que 2023 foi marcado por greves trabalhistas de atores e escritores, o Oscar deu a Hollywood a chance de comemorar dois sucessos de bilheteria, "Oppenheimer" e "Barbie", que renderam um total de 2,4 bilhões de dólares nos cinemas e fizeram do cinema o centro da cultura pop no verão passado.

"Barbie" terminou a noite com um Oscar.

Billie Eilish e Finneas O'Connell ganharam o prêmio de melhor canção original pela balada "What Was I Made For?". A dupla havia apresentado a música no palco mais cedo, com Eilish cantando em um microfone ao lado de O'Connell, seu irmão e co-escritor, ao piano.

Ryan Gosling vestiu um terno rosa choque, luvas e um chapéu de caubói para cantar a balada de rock "I'm Just Ken", cercado por dançarinos vestidos de preto.

Em meio aos momentos animados, os conflitos internacionais estavam na mente dos participantes, dos vencedores e dos manifestantes do lado de fora do teatro.

CONFLITO ISRAEL-GAZA

Quando o drama sobre o Holocausto "Zona de Interesse" foi eleito o melhor longa-metragem internacional, o diretor Jonathan Glazer abordou o conflito entre Israel e Gaza em seu discurso de agradecimento.

"Neste momento, estamos aqui como homens que refutam seu judaísmo e o fato de o Holocausto ter sido sequestrado por uma ocupação que gerou conflitos para tantas pessoas inocentes. Sejam as vítimas do 7 de outubro em Israel ou do ataque contínuo a Gaza. Todas as vítimas dessa desumanização. Como resistiremos?", disse ele, sob aplausos e vivas.

Algumas celebridades, incluindo Eilish, Mahershala Ali e Mark Ruffalo, usaram broches vermelhos pedindo um cessar-fogo em Gaza.

Do lado de fora, centenas de manifestantes pró-palestinos, irritados com o conflito entre Israel e Gaza, gritavam e reduziam a velocidade do tráfego nas ruas ao redor do Dolby Theatre. "Enquanto você assiste, bombas estão caindo", dizia um cartaz.

"O Oscar está acontecendo no final da rua, enquanto pessoas estão sendo assassinadas, mortas, bombardeadas", disse a empresária Zinab Nassrou, de 38 anos.

No tapete vermelho, as estrelas desfilaram com silhuetas fortes, brilhos e um toque de rosa inspirado na Barbie.

O apresentador de talk show Jimmy Kimmel, que apresentava o programa pela quarta vez, abriu a cerimônia elogiando e criticando muitos dos indicados e seus filmes.

O comediante elogiou "Barbie", a aventura da boneca cor-de-rosa, por transformar uma "boneca de plástico que ninguém mais gostava" em um ícone feminista.

Antes do filme, havia "mais chances de fazer com que minha esposa comprasse um maço de Marlboro Reds para nossa filha" do que uma Barbie, disse Kimmel na transmissão, que foi ao vivo pela rede americana ABC.

Kimmel disse que muitos dos filmes deste ano eram muito longos, especialmente o épico de 3 horas e meia de Martin Scorsese, "Assassino da Lua das Flores", sobre os assassinatos de membros da Nação Osage na década de 1920 em Oklahoma.

"No tempo que você leva para assisti-lo, você poderia dirigir até Oklahoma e solucionar os assassinatos", brincou Kimmel.

No final do programa, Kimmel leu em voz alta uma crítica online contundente sobre seu desempenho como apresentador, revelando no final que ela foi escrita pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

Kimmel, em tom de brincadeira, pediu ao público que adivinhasse qual ex-presidente havia escrito a postagem e, em seguida, brincou: "Obrigado, presidente Trump. Já não passou de sua hora de ir para a cadeia?"