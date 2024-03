Nintendo anuncia novo filme do Mario para 2026

Mario, o encanador bigodudo e estrela da Nintendo, retornará ao cinema para novas aventuras em 2026, anunciou a empresa de videogames no domingo, após o sucesso de seu primeiro filme de animação, o segundo maior sucesso de bilheteria global no ano passado.

De acordo com vídeo divulgado pela Nintendo, o novo longa-metragem será estrelado pelos principais personagens da gigante japonesa dos videogames e será lançado em 2 de abril de 2026 nos Estados Unidos, e no mesmo mês no resto do mundo.

A primeira obra, "Super Mario Bros.: O Filme", foi lançada em abril de 2023 e arrecadou mais de US$ 1,36 bilhão mundialmente, superada apenas por "Barbie", campeã de bilheteria do ano passado.

"Em breve iniciaremos a fase de animação", disse Christopher Meledandri, fundador do estúdio de animação americano Illumination, que produziu o primeiro filme.

Ele detalhou que o futuro filme, assim como o anterior, será dirigido por Aaron Horvath e Michael Jelenic.

"Revelaremos mais detalhes quando nos sentirmos prontos", acrescentou Shigeru Miyamoto, designer estrela da Nintendo e criador de Mario, no vídeo.

mac/ep/juf/mas/cjc/aa

© Agence France-Presse