Uber lotado? Usuários dizem que motoristas têm se negado a levar 4 no carro

Três ou quatro pessoas? Qual é o limite de passageiros que motoristas de aplicativo podem transportar em uma corrida? A dúvida ganhou força recentemente após alguns passageiros da Uber relatarem estar passando por constrangimentos ao solicitarem um carro e estarem em um grupo de quatro pessoas.

A resposta parece simples: se o carro tem cinco lugares, o motorista pode levar até quatro passageiros. No entanto, não é isso que vem acontecendo na capital paulista.

A fisioterapeuta Taís Arcanjo reside em Recife (PE) e costuma frequentar a cidade de São Paulo para fazer cursos e especializações. Ela conta que em dezembro esteve no local com três amigas e, ao chamarem um carro por aplicativo, veio a surpresa: o motorista se negou a levar todas no automóvel.

Tela do Uber mostra que automóveis disponíveis ao solicitar corrida têm lugar para até 4 passageiros Imagem: Reprodução

"Ele disse que poderia levar apenas três pessoas e que deveríamos chamar mais um carro. Até questionei o porquê, mas ele disse ser uma regra da Uber criada durante a pandemia e que deveria ser seguida", conta.

A fisioterapeuta diz que estranhou a justificativa, já que ela usa o mesmo serviço em outras cidades do país e essa situação nunca havia acontecido.

"Tivemos que chamar mais um carro e dividir, ir duas pessoas em cada carro para que nenhuma mulher fosse sozinha", acrescentou.

Situação semelhante enfrentou a empresária Dayane de Souza Faria e a psicóloga Eduarda Alves. Elas moram no interior de São Paulo viajaram até à capital para ir a um show onde se encontraram com duas amigas.

Ao solicitarem uma corrida por aplicativo para se deslocar do hotel ao local do evento, foram informadas pelo motorista que ele não poderia transportar as quatro amigas.

"Já estávamos entrando no carro quando ele falou que só poderiam ir três de nós. Como questionamos, ele cancelou a corrida", recorda Dayane.

Na sequência, o grupo de amigas precisou pedir dois carros do aplicativo de transporte.

O que diz a Uber

Na especificação que pode ser encontrada no aplicativo, a Uber deixa claro aos passageiros que até quatro pessoas podem ser transportadas por corrida. Isso significa que o banco da frente, ao lado do motorista, pode ser usado.

Em nota, a plataforma explicou que apenas durante o período mais crítico da pandemia os motoristas foram orientados a transportar menos pessoas dentro do veículo.

"O limite de passageiros que podem ocupar um carro comum de passeio é de até 4 pessoas, conforme determina a legislação de trânsito e é informado no aplicativo", diz nota enviada pela empresa ao UOL Carros.



Durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19, a Uber implementou uma política de segurança baseada em orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Dentre elas, estava o distanciamento social por meio do uso exclusivo do banco traseiro pelos passageiros e o consequente limite de três pessoas em cada viagem. Conforme as diretrizes governamentais em relação à pandemia foram sendo atualizadas, a Uber também revisou sua política e comunicou aos parceiros e usuários o fim dessas restrições", explicou em nota.

A Uber acrescenta que, caso o motorista e o passageiro não estejam confortáveis com a situação, eles podem cancelar a corrida.

"Tanto o parceiro quanto o usuário podem cancelar uma viagem e reportar a situação ao suporte caso não se sintam confortáveis com alguma situação. Também contamos com o sistema de avaliação mútua em que a experiência em cada viagem pode ser avaliada por ambas as partes, com o objetivo de tornar as viagens cada vez melhores para toda a comunidade".

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.