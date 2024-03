Motorista agride mulher que teria recusado pagar corrida antecipada na BA

A Polícia Civil da Bahia instaurou inquérito para investigar o caso de um motorista de aplicativo que foi filmado agredindo uma passageira, no bairro Cajazeiras, em Salvador, no último domingo (10).

O que aconteceu

A agressão foi filmada e compartilhada nas redes sociais pelo influenciador Sazaki. Nas imagens, é possível ver que o veículo chega a trafegar em um trecho com a parte traseira aberta. Em seguida, o motorista para, a mulher tenta descer do veículo, mas é agredida com socos.

Em seguida, a vítima cai no chão, com o rosto machucado e tem alguns objetos pessoais quebrados. Sazaki desceu do veículo em que estava, ajudou a mulher e a levou até a delegacia para registrar boletim de ocorrência.

Posteriormente, Sazaki explicou o ocorrido. Segundo contou, a vítima estava acompanhada por uma sobrinha, as duas voltavam para casa após o dia de trabalho e solicitaram a corrida por meio do aplicativo inDrive. A mulher explicou ao influenciador que o motorista havia exigido que ela pagasse a corrida de forma antecipada, mas ela teria dito que só pagaria no final, quando chegasse ao seu destino.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que o caso foi registrado no 13º DT de Cajazeiras como lesão corporal. O órgão ressaltou que "oitivas e outras diligências serão realizadas para a apuração do caso".

Ao UOL, a inDrive disse que o motorista foi bloqueado da plataforma e instaurou apuração interna para auxiliar a investigação policial. A plataforma também afirmou estar "comprometida em prestar ajuda e suporte" à passageira e em "para prover um ambiente amigável, respeitoso e seguro a todos os nossos usuários". "Acontecimentos como este são devidamente tratados com urgência e atenção máxima, pois fogem dos nossos valores e princípios".

Como o motorista não teve a identidade revelada, não foi possível localizar a defesa dele para posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.