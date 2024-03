Miyazaki ganha seu segundo Oscar com 'O Menino e a Garça'

O renomado animador japonês Hayao Miyazaki ganhou no domingo (10) o seu segundo Oscar com "O Menino e a Garça", primeiro filme em uma década do cofundador do Studio Ghibli e possivelmente seu último.

O filme sobre um menino que se muda para o campo durante a Segunda Guerra Mundial faturou o prêmio de Melhor Animação, repetindo o feito de Miyazaki em 2023 com "A Viagem de Chihiro".

A produção superou o grande favorito "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", além de "Elementos", "Nimona" e "Meu Amigo Robô".

O diretor, entretanto, não esteve presente em Hollywood para receber o prêmio. Tampouco compareceu à coletiva de imprensa do Studio Ghibli em Tóquio, na qual o produtor Toshio Suzuki falou em seu lugar.

Suzuki disse estar "muito feliz, de todo o coração", mas descreveu a resposta de Miyazaki como "normal, dizendo que a vitória foi boa".

Como outras produções do famoso estúdio japonês, "O Menino e a Garça" é um banquete visual em que criaturas misteriosas e personagens estranhos habitam um mundo fantástico.

Após a morte de sua mãe em um incêndio, o menino luta para aceitar sua nova vida com seu pai e sua madrasta, que desaparece.

Tudo muda quando ele conhece uma garça falante e viaja a um universo alternativo em busca de sua madrasta.

O cenário rural do filme foi "criado principalmente de minhas lembranças", disse Miyazaki em um panfleto japonês. O diretor, de 83 anos, também viveu em casa no campo durante a guerra.

Embora não seja uma autobiografia, o personagem do pai na animação "é muito parecido com meu pai", contou ele.

O animador cofundou em 1985 a produtora Studio Ghibli, que cultivou seguidores com seus retratos imaginativos da natureza e as máquinas.

Personagens do famoso estúdio, como a criatura mística Totoro e a princesa guerreira Nausicaa, são amados e admirados por crianças e adultos em todo o mundo.

- Último filme? -

Miyazaki afirmou em 2013 que não voltaria a dirigir longa-metragens, uma vez que não poderia manter a intensidade de seu estilo perfeccionista. Entretanto, quatro anos depois, a produtora anunciou que ele produziria "seu último filme, considerando sua idade".

"O Menino e a Garça" foi lançado sem trailers ou outras publicidades, então o público não sabia o que esperar. Ainda assim, foi um sucesso de bilheteria no Japão e número um na América do Norte.

Miyazaki contou que o personagem do tio-avô no filme é baseado no cofundador do Studio Ghibli, Isao Takahata, que faleceu em 2018.

"A verdade sobre a vida não é brilhante nem justa. É hora de criar uma obra que traga à tona coisas escondidas nas profundezas de meu interior", afirmou o diretor.

nf/kaf/mas/arm/yr

© Agence France-Presse