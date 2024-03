Ministra Sônia Guajajara visitará Itália e Vaticano nesta semana

RIO DE JANEIRO, 11 MAR (ANSA) - A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, estará em Roma e no Vaticano nesta semana (de 14 a 16 de abril), como parte de uma agenda europeia que também incluirá Paris (12 e 13 de abril).

Especificamente no Vaticano, a agenda da ministra inclui a participação na conferência "Conhecimento dos povos e das ciências indígenas" e um encontro com o papa Francisco.

O foco do seminário são os conhecimentos tradicionais e as ciências para a resiliência diante das mudanças climáticas, da perda de biodiversidade e da questão da segurança alimentar.

Outro momento importante da viagem, em Roma, será a oficialização da entrada do Brasil na Coalização dos Sistemas Alimentares Indígenas, que - em colaboração com a FAO - permite uma maior integração das demandas dos povos nativos na Aliança Global contra a Fome, iniciativa promovida pela presidência brasileira do G20.

Uma parada também incluirá uma visita ao Museu da Civilização Romana, que abriga uma vasta coleção de artefatos brasileiros levados para a Itália cerca de 160 anos atrás, com o objetivo de identificar peças prioritárias para esforços de catalogação, pesquisa e eventual devolução ao Brasil.

Um encontro público organizado pelo embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, encerrará a parte da visita oficial italiana. (ANSA).

