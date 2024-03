Minério de ferro cai devido à persistência de fundamentos fracos na China

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro estenderam a queda pela segunda sessão consecutiva nesta segunda-feira, atingindo o menor valor em mais de quatro meses, arrastados pelos fundamentos persistentemente fracos do principal ingrediente de fabricação de aço na China, o maior mercado consumidor do minério.

O contrato de maio de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com recuo de 5,41%, a 831 iuanes (115,68 dólares) a tonelada, o menor valor desde 23 de outubro de 2023.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura caiu 6,71%, para 107,45 dólares a tonelada, o menor valor desde 22 de agosto.

Um excesso temporário de oferta, como resultado de embarques melhores do que o esperado até o momento no primeiro trimestre do ano e uma recuperação da demanda mais fraca do que o esperado, exerceu intensa pressão de baixa sobre os preços, disseram os analistas.

"Os embarques globais de minério subiram para um nível relativamente alto. A recente queda do preço do minério não provocou uma redução da produção entre os fornecedores não convencionais", disseram analistas da Citic Futures em nota.

"Algumas usinas adiaram novamente o cronograma de retomada da produção, amenizando o aumento da demanda de minério e a desestocagem nos portos", acrescentaram.

A baixa lucratividade entre as siderúrgicas diminuiu seu interesse em aumentar a produção, e a fraqueza no setor de aço permeou o mercado de matérias-primas upstream, pesando sobre os preços do minério, disseram analistas da Everbright Futures em nota.

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian perderam terreno, com o carvão metalúrgico e o coque caindo 2,65% e 2,04%, respectivamente.

A fraqueza do mercado de ferrosos ocorreu apesar de os órgãos reguladores chineses terem solicitado aos grandes bancos que aumentassem o apoio à incorporadora imobiliária Vanke.

(Reportagem de Amy Lv e Andrew Hayley; reportagem adicional de Zsastee Ia Villanueva)