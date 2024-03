Michael Jackson é esfaqueado em briga com irmãos Leandro e Leonardo em BH

Um homem identificado como Michael Jackson foi esfaqueado por dois irmãos, identificados como Leandro e Leonardo, em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Ferimentos no abdome e nas pernas. Michael Jackson de Assis Almeida, 31, foi levado ao hospital com ferimentos de arma branca e a PM foi acionada. O caso foi registrado na madrugada do domingo (10), no bairro São Jorge II.

Suspeitos foram identificados pela vítima. No hospital, Michael Jackson identificou os suspeitos do crime como Leandro Gil dos Santos, 31, e Leonardo Gil dos Santos, 36. Ele não quis contar o que motivou o esfaqueamento, mas disse à PM que Leonardo o segurou para que Leandro o esfaqueasse.

Suposta traição motivou crime. À polícia, Leandro afirmou que Michael Jackson tinha um caso com a esposa dele. A informação também foi dada por parentes do homem à PM.

Suspeito alegou "legítima defesa". Leandro também disse que Michael Jackson chegou na casa dele para tirar satisfação armado com uma faca. Ele afirmou à PM que "conseguiu tomar a faca e deferiu facadas para se defender".

Leandro foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Leonardo, por sua vez, foi ouvido e liberado. Michael Jackson continuava internado no hospital na manhã de hoje, segundo a PM.

O UOL buscou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a Defensoria Pública do estado para saber se Leandro tem defesa constituída e aguarda retorno sobre o assunto. O caso segue em investigação, afirmou a Polícia Civil.