Maduro é escolhido para tentar terceiro mandato na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi eleito por seu partido para tentar um terceiro mandato consecutivo nas eleições de 28 de julho, informou, nesta segunda-feira (11), Diosdado Cabello, número dois do chavismo.

Cabello, vice-presidente do Partido Socialista da Venezuela (PSUV), escreveu na rede social X: "As bases do PSUV decidiram, Nicolás Maduro candidato presidencial, 4.240.032 participaram".

