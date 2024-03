Lula diz que Petrobras não pode só pensar nos acionistas e reclama de 'choradeira do mercado'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou a distribuição de dividendos da Petrobras e disse que não é possível atender "apenas à choradeira do mercado". Ele deu as declarações em entrevista ao SBT gravada na manhã desta segunda-feira, 11. O canal de TV divulgou trecho da entrevista, que vai ao ar na íntegra às 19h45.

Lula disse que a Petrobras não serve só para pensar nos acionistas, e que precisa pensar em fazer investimentos. Afirmou que a empresa tinha que distribuir R$ 45 bilhões em dividendos, mas queria distribuir R$ 80 bilhões.

O assunto está quente porque, na sexta-feira, 8, a Petrobras perdeu R$ 56 bilhões em valor de mercado depois de frustrar a expectativa de distribuição de dividendos extraordinários. Lula está reunido com o presidente da estatal nesse momento, no Planalto.

"Tivemos uma conversa séria com a direção da Petrobras", disse o presidente da República.

Ele afirmou que é preciso a empresa "pensar no povo".

Lula também disse que tem compromisso com a redução dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. "Não tem por que ter preço equiparado ao internacional", comentou.

E destacou: "Se for atender apenas à choradeira do mercado, não faz nada. O mercado é um dinossauro voraz, quer tudo para ele e nada para o povo."

Para depois acrescentar com várias indagações: "Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que as pessoas não têm pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer? Será que o mercado não tem pena das pessoas que dormem na sarjeta no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro? Será que o mercado não tem pena das meninas com 12 ou 13 anos que às vezes vendem o corpo por causa de comida?"