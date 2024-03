Lula defende que Petrobras use dinheiro de dividendos para investimentos

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, em entrevista ao SBT, que a Petrobras não tem de pensar apenas nos seus acionistas, defendendo que recursos destinados a dividendos sejam transformados em investimentos.

Lula disse que a petroleira tem de pensar nos 200 milhões de brasileiros "sócios" da empresa, e não pode ficar presa à "choradeira do mercado".

"Se eu for atender apenas à choradeira do mercado, você não faz nada, porque o mercado, vou contar uma coisa para vocês, o mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz, ele quer tudo para ele e nada para o povo."

O presidente acrescentou que teve conversas com a diretoria da Petrobras para conscientizar a empresa da importância de se pensar no povo brasileiro.

"Nós tivemos uma conversa séria aqui com o governo, com a direção da Petrobras, porque a gente acha que é importante a gente pensar na Petrobras, é preciso a gente pensar nos acionistas, mas a gente precisa pensar no povo brasileiro."

Ele reforçou sua promessa de reduzir os valores do combutível, da gasolina, do gás de cozinha (GLP) e do óleo diesel e disse não ver motivos para ter o preço dos combustíveis equiparado ao preço internacional, "porque nós somos autossuficientes na prospecção de petróleo".

Na semana passada, o conselho da Petrobras decidiu reter 100% dos cerca de 44 bilhões de reais possíveis de dividendos extraordinários, referente ao exercício de 2023, em uma reserva estatutária recém-criada pela companhia.

A decisão de não pagar dividendos extraordinários partiu do próprio Lula, de acordo com duas fontes do governo.

Na reunião do conselho da Petrobras, o colegiado aprovou apenas a remuneração ordinária, no montante de 14,2 bilhões de reais, referente ao quarto trimestre, somando dividendos totais do exercício de 2023 de 72,4 bilhões de reais.

A Petrobras chegou a perder mais de 55 bilhões de reais em valor de mercado após frustar investidores ao não anunciar os dividendos extras com a divulgação do resultado trimestral.

As ações PN da Petrobras, que subiam nesta segunda-feira minutos antes do encerramento do pregão na B3, reverteram curso e fecharam em queda de 1,3%, a 35,65 reais, após as declarações de Lula.

(Por Patrícia Vilas Boas, em São Paulo)