Lucro da Localiza sobe quase 60% no 4º tri, a R$705,6 mi

(Reuters) - A Localiza registrou crescimento anual de 59,1% no lucro líquido do quarto trimestre do ano passado, a 705,6 milhões de reais, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no trimestre somou 2,88 bilhões de reais, aumento de 40,1% ano a ano.

A receita líquida de aluguel de carros, gestão de frotas e franchising cresceu 30,1% em relação ao quarto trimestre de 2022.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)