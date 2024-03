Brasileiro parcela no cartão para ter cosmético premium, diz L'Oréal

O brasileiro é exigente com os cosméticos que usa e muitas vezes parcela as compras de beleza no cartão para poder comprar produtos premium. É o que diz Marcelo Zimet, CEO da companhia, em entrevista ao UOL Líderes.

O que ele disse

Brasileiro compra cosmético parcelado no cartão. De acordo com Zimet, a consumidora brasileira quer ter certeza de que o produto que ela compra é bom, e está disposta a pagar mais por isso. Com isso, ela muitas vezes parcela a compra de produtos de beleza no cartão, para garantir a qualidade, diz.

Brasil é laboratório a céu aberto. O executivo afirma que, por conta da exigência do consumidor e da diversidade presente aqui, o Brasil é estratégico para o grupo e muitas soluções desenvolvidas aqui são depois exportados para outros países.

Meta é dobrar faturamento até 2028. Zimet disse que o grupo vai dobrar de tamanho em 2024, em comparação com o faturamento de 2019. A meta é dobrar novamente o faturamento até 2028, diz. Isso vai exigir investimentos em fábricas e centros de distribuição.

Inclusão racial ainda é desafio para a empresa. O executivo diz que a L'Oréal Brasil avançou na diversidade de gênero nos cargos de liderança e tem hoje 55% desses postos ocupados por mulheres. Mas que ainda falta avançar na inclusão racial - hoje 21% das nossas lideranças são ocupadas por pessoas que se autodeclaram negras e pardas, diz.

A entrevista foi gravada em 20 de dezembro de 2023. Você pode assistir em vídeo no canal do UOL no YouTube ou ouvi-la no podcast UOL Líderes. A seguir, veja destaques da entrevista:

Produtos premium

A gente percebeu que no Brasil não é uma questão só de ter preço baixo. Existe uma consumidora de diferentes classes, não só classes A e B, que quer ter certeza de que o produto que ela compra é muito bom e vai entregar, e ela está disposta a investir e a pagar mais por isso também. É interessante esse movimento porque as pessoas hoje preferem ter um produto melhor, parcelar em 12 vezes, mas realmente ter uma coisa que vai fazer bem.

Do Brasil para o mundo

O Brasil é um país muito estratégico não só pelo tamanho, mas também pela exigência do consumidor, que faz com que a gente tenha que desenvolver produtos e fórmulas supercompetitivos. Muitas das inovações que a gente faz no Brasil hoje em dia são exportadas para o resto do mundo. E também toda a diversidade que tem no Brasil de pele, de cabelo, que é uma das mais diversas do mundo. É um grande laboratório a céu aberto para a L'Oréal.

Diversidade

Hoje mais de 50% da organização são mulheres e, quando a gente pega cargos de liderança, mais de 55% dos cargos de liderança hoje são mulheres na L'Oréal Brasil. A gente vem avançando bastante também na inclusão racial, aqui ainda temos bastante caminho para evoluir, mas hoje já 21% das nossas lideranças são ocupadas por pessoas que se autodeclaram negras e pardas.

Quem é Marcelo Zimet

Idade: 49 anos

Carreira: Assumiu o cargo de CEO da L'Oréal Brasil em abril de 2021 e é o primeiro brasileiro no comando da empresa. Tem experiência no setor de cosméticos, higiene e beleza em diferentes continentes.

Formação: Graduação em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), tem mestrado na mesma área pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, e também MBA pela Universidade de São Paulo (USP).

Assim é a L'Oréal Brasil

A L'Oréal está no mercado da beleza há mais de 100 anos. Hoje tem 37 marcas no mundo. No Brasil, são 21 marcas, dentre elas L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier, Niely, Colorama, Aesop, Kérastase, L'Oréal Professionnel, RedKen, La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals, CeraVe, Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Cacharel, Prada, Azzaro e Mugler.

Funcionários: 87.400 no mundo todo

Centros de pesquisa: 20 centros de pesquisas em 11 países.

Lucro em 2022: 38 bilhões de euros (R$ 206 bilhões)