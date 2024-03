Italiano integra equipe que venceu Oscar com curta de animação

LOS ANGELES, 11 MAR (ANSA) - Por Lucia Magi - A Itália não ganhou o Oscar. Mas um italiano, sim. Massimiliano Narciso, nascido em Milão em 1975, é o designer de personagens do filme "War is Over", inspirado na música "Happy X-mas" de John e Yoko, que levou para casa a estatueta de melhor curta de animação.

Narciso permaneceu na plateia quando seus colegas desta grade produção de 11 minutos se aproximaram para receber o prêmio: Brad Brooker, o produtor, Dave Mullins, diretor e co-roteirista junto com Sean Lennon, filho de John e Yoko Ono, que do palco enviou votos de felicidades à mãe de 91 anos.

"Não havia muitos outros trabalhando nesse curta. Além deles, estava eu, que desenhou os personagens, e o desenhista de produção Zac Retz", conta ele à ANSA, antes de entrar no carro que leva a equipe para comemorar.

"A melhor comemoração será dormir esta noite, longa e tranquila, depois de ler as mensagens de amor que me chegam da Itália.

Estudei lá, tem gente que me viu crescer", continuou o italiano vencedor do Oscar, que trabalha na Netflix como diretor de personagens e mora em Los Angeles com sua esposa e filho Giacomo.

Segundo ele, "para quem é novo neste trabalho, quero dizer que Hollywood me trouxe aqui esta noite, mas vim treinado da Itália.

Tem que sair para trabalhar bem", observou.

Mullins e Lennon ligaram para ele há dois anos. "Me perguntaram: você gosta de desafios? Começamos a trabalhar, mas depois estourou a guerra na Ucrânia e tive que fazer tudo de novo: tive que dar humanidade aos personagens sem dar-lhes uma fisionomia que denotasse uma determinada nacionalidade ou origem. Nossa mensagem de paz tinha que ser universal", disse o italiano, acrescentando que é como aquela que lançou a música escrita por John e Yoko em 1971. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.