Itália prende palestinos suspeitos de planejar ataque terrorista

L'AQUILA, 11 MAR (ANSA) - A polícia italiana prendeu nesta segunda-feira (11) três palestinos na cidade de L'Aquila, capital de Abruzzo, sob suspeita de planejar ataques terroristas em território estrangeiro.

Segundo as autoridades locais, uma ordem de prisão preventiva foi executada contra o trio pelo suposto crime de "associação para fins de terrorismo, incluindo terrorismo internacional ou subversão da ordem democrática".

Os suspeitos realizaram "proselitismo" e "propaganda para a associação terrorista e planejaram ataques, incluindo atentados suicidas, contra alvos civis e militares em território estrangeiro.

A ordem de prisão preventiva foi emitida pelo juiz distrital de instrução de L'Aquila, a pedido do Ministério Público de L'Aquila, e cumprida pela Direção Distrital Antimáfia e Antiterrorismo em coordenação com equipe nacional antimafiosos.

As investigações, que também contaram com a ajuda do Serviço de Luta contra o Extremismo e o Terrorismo Internacional da Direção Central da Polícia de Prevenção, constataram a criação de uma estrutura operacional militar denominada "Grupo de Resposta Rápida - Brigadas Tulkarem", um ramo das "Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa" - reconhecidas como organização terrorista pela União Europeia.

O grupo previa realizar atos de violência com o objetivo de terrorismo, mesmo contra um Estado estrangeiro. De acordo com a polícia italiana, está em andamento um processo de extradição contra um dos detidos, Anan Yaeesh, de 37 anos, a pedido das autoridades de Israel, perante o tribunal de recurso de L'Aquila. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.