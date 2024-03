Investidores se preparam para dados de inflação e Wall St cai

Por Bansari Mayur Kamdar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street caíam nesta segunda-feira, com os investidores aguardando dados sobre a inflação nos Estados Unidos nesta semana que podem fornecer pistas sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve após um relatório misto de empregos na semana passada.

Todos os três principais índices de ações dos EUA encerraram a semana em baixa na sexta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq saindo de picos recordes, já que as ações de chips caíram e um relatório do mercado de trabalho mostrou mais novos empregos do que o esperado, enquanto a taxa de desemprego subiu inesperadamente.

O relatório misto reforçou as apostas de que o Fed cortará a taxa de juros em junho. Os dados de sexta-feira até levaram alguns operadores a apostar em um corte em maio.

Os dados sobre os preços ao consumidor de fevereiro, que serão divulgados na terça-feira, oferecerão mais pistas sobre se a inflação diminuiu o suficiente para que as autoridades s reduzam os custos dos empréstimos nos próximos meses.

Dados mostrando uma inflação persistente em janeiro e sinais de uma economia robusta interromperam a alta liderada pela IA no mês passado, levando os operadores a adiar as apostas sobre o momento do primeiro corte da taxa de juros para junho, em relação a março.

As autoridades do Federal Reserve estão em período de silêncio antes de sua próxima reunião de política monetária, na próxima semana.

Às 11:05 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,38%, a 38.576,96 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,29%, a 5.108,93 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,25%, a 16.044,26 pontos.