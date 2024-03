Inundações na França deixam mortos e desaparecidos; governo promete acelerar pagamentos de seguro

O número de mortos devido às inundações que atingem o sudeste de França aumentou para cinco nesta segunda-feira (11), após a descoberta do corpo de um idoso, anunciaram as autoridades locais. O primeiro-ministro, Gabriel Attal, visitou pela terceira vez as vítimas e prometeu obras urgentes.

O mau tempo severo afetou o sudeste da França no domingo (10). Até agora, cinco pessoas perderam a vida arrastadas em seus veículos pelas inundações, nos departamentos vizinhos de Gard e de Hérault (cerca de 700 km ao sul de Paris), enquanto três pessoas continuam oficialmente desaparecidas.

O corpo de um homem de 87 anos foi encontrado em Hérault, na região da Occitânia, informou a promotoria. Uma jovem que podia estar com a vítima no momento da enchente ainda é procurada pelas equipes de resgate.

Um quarto corpo foi encontrado mais cedo, nas proximidades de Dions, no departamento do Gard, onde três pessoas - um pai e seus dois filhos - haviam desaparecido, segundo as autoridades locais. A mãe, de 40 anos, foi salva antes que o carro fosse arrastado pelas águas de um rio que transbordou. As duas crianças, de quatro e 13 anos, continuam desaparecidas. Os bombeiros também procuram um homem no departamento da Ardèche, (cerca de 600 km a sudeste de Paris).

Algumas áreas chegaram a registrar, em apenas 24 horas, volumes de chuvas superiores à média de um mês inteiro.

O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, prometeu obras "urgentes" e a redução pela metade do prazo para pagamento das seguradoras. Ele ainda anunciou uma ajuda adicional de € 10 milhões para a reconstrução de equipamentos públicos, elevando o total investido pelo Estado para € 70 milhões. Attal também anunciou a nomeação de um prefeito delegado que ficará responsável pela reconstrução das cidades e para realizar "trabalhos urgentes nos próximos seis meses".

As medidas de simplificação da burocracia para que as vítimas possam ser indenizadas por seguradoras serão mantidas por mais dois meses, até 31 de maio, e para "facilitar a limpeza" dos cursos de água, segundo a comitiva do ministro.

"Quando aceitamos a proposta do seguro, há um prazo de 21 dias para pagar. Esse prazo será dividido por dois: serão 10 dias no máximo", declarou Attal, às vítimas de Pas-de-Calais, no noroeste da França, que manifestaram sua exasperação após meses de procedimentos para receber qualquer pagamento, numa região atingida inúmeras vezes pelas tempestades.

"É impossível viver assim", disse uma moradora da localidade de La Calotterie, que fica em Pas-de-Calais, referindo-se a uma torrente de água de 75 centímetros que se formou entre sua casa e a de seu vizinho.

Desde novembro, Pas-de-Calais tem sido afetada por vários episódios de inundações, após chuvas sem precedentes que atingiram a região no final de 2023 e início de 2024, quase três vezes acima do normal. Cerca de 6.500 casas foram afetadas durante três semanas de enchentes históricas em novembro e 2.800 em janeiro, segundo a prefeitura.

O coletivo ambientalista Uprising of the Earth afixou vários cartazes em Montreuil-sur-Mer, na mesma região, para denunciar a "agricultura intensiva" como responsável pelas inundações.

"Temos apenas uma margem de alguns centímetros, os nossos diques já não funcionam a 100%. Continuamos em alerta", disse nesta segunda-feira Jérôme Perez, vereador de Neuville-sous-Montreuil, onde as proteções foram enfraquecidos pelas inundações recordes.

O fenômeno da maré alta deve continuar até quarta-feira, complicando mais a situação.

Mau tempo atinge Europa

A tempestade Mônica trouxe fortes rajadas de vento e chuvas intensas a vários países europeus no fim de semana.

Na Espanha, três pessoas foram arrastadas pelas ondas e estão desaparecidas, informaram nesta segunda-feira as autoridades. As buscas continuam para encontrar as vítimas do mau tempo. Segundo os serviços de resgate marítimo espanhol, dois dos três desaparecidos são menores. Eles foram atingidos pelas ondas enquanto pescavam, na tarde de sexta-feira (8) numa praia da ilha de Gran Canaria.

O terceiro foi arrastado no sábado, enquanto nadava numa praia de Barcelona. As autoridades haviam emitido um alerta nesse dia devido ao mau tempo provocado pela tempestade Mônica, marcada por ondas de 2,5 metros de altura.

(Com AFP)