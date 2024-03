Inter de Milão perde Carlos Augusto para decisão da Champions

MILÃO, 11 MAR (ANSA) - A Inter de Milão anunciou nesta segunda-feira (11) que não poderá contar com o lateral-esquerdo brasileiro Carlos Augusto e o atacante Marko Arnautovic para a partida desta quarta (13) contra o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Champions League.

Lesionados no jogo de sábado contra o Bologna no Campeonato Italiano, os dois jogadores foram examinados por médicos e submetidos a exames. Enquanto o brasileiro sofreu uma lesão na panturrilha da perna direita, o austríaco está com uma distensão muscular na coxa direita.

Em comunicado, o clube italiano destacou que "os dois jogadores nerazzurri serão reavaliados nos próximos dias".

A expectativa é de que a paralisação de Arnautovic deve ser de 20 a 30 dias, enquanto Carlos Augusto perderá o jogo contra o Atlético, mas poderá se recuperar para a partida de domingo contra o Napoli.

A disputa pelas oitavas de final da Champions entre a Inter de Milão e o Atlético de Madrid acontece nesta quarta, a partir das 17h (horário de Brasília). No jogo de ida, em Milão, o time italiano venceu por 1 a 0, com um gol marcado justamente por Arnautovic. (ANSA).

