Casas ligadas ao novo presidente do União Brasil pegam fogo em Pernambuco

Duas casas de praia ligadas ao novo presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, pegaram fogo na noite desta segunda-feira (11).

Os imóveis ficam localizados na Praia de Toquinho, em Pernambuco. Rueda está em Miami, nos Estados Unidos. Ele deve retornar ao Brasil na terça-feira (12), confirmou a assessoria de imprensa do advogado.

Uma das propriedades pertence ao próprio Rueda. A outra casa incendiada é da irmã dele, Maria Emília Rueda, que é tesoureira do partido.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as duas casas pegando fogo. Nas imagens, é possível ver as chamas simultaneamente nas residências.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco disse que não chegou a atuar na ocorrência. A corporação informou que foi acionada por volta das 19h30, e que quatro viaturas foram enviadas para o atendimento. Ao chegarem ao local, porém, os bombeiros verificaram que as chamas haviam sido controladas por funcionários do condomínio.

Não há informações se o incêndio foi provocado por criminosos. A reportagem também procurou a Polícia Civil de Pernambuco para saber se o caso será investigado. Também não houve retorno.

Rueda foi eleito presidente do partido em 29 de fevereiro, após um embate com seu ex-aliado, o deputado Luciano Bivar.

Antônio Rueda foi eleito presidente do União Brasil

O advogado Antônio Rueda foi eleito no dia 29 de fevereiro o novo presidente do União Brasil. Eleição ocorreu após uma tentativa de "virada de mesa" de Luciano Bivar, que ocupa o cargo atualmente e tentou cancelar a convenção. O partido foi criado em 2022 como resultado da fusão entre o DEM e o PSL, mas as duas alas nunca se acertaram.

"Hoje foi um exemplo de democracia", declarou Rueda a jornalistas após o anúncio do resultado. "Esse partido vai crescer em 2024, vai crescer em 2026", emendou, em referência às próximas eleições.

O mandato de Bivar à frente do União termina somente em 31 de maio. A mudança no comando da sigla foi definida no final do ano passado, após uma série de embates internos.

