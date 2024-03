Incêndio fatal em edifício na Espanha foi causado por eletrodoméstico

O dramático incêndio que deixou dez mortos no fim de fevereiro em Valência, no leste da Espanha, ao se propagar rapidamente por todo um edifício, começou acidentalmente, "provavelmente" por um eletrodoméstico, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (11).

A polícia científica determinou que "foi um incêndio fortuito originado em um dos eletrodomésticos", declarou aos jornalistas María José Catalá, prefeita de Valência, a terceira maior cidade da Espanha.

Catalá explicou que a investigação seguirá avaliando as razões pelas quais o fogo "se estendeu, se propagou com tanta rapidez".

"As investigações da Polícia Nacional indicam que [o incêndio] possivelmente se originou no interior da cozinha por um eletrodoméstico", confirmou aos meios de comunicação a delegada do governo na região, Pilar Bernabé.

Este incêndio, um dos mais trágicos dos últimos anos, comoveu o país e deixou centenas de pessoas desalojadas em Valência.

O incidente, declarado na tarde de 22 de fevereiro em um edifício de 14 andares com 138 apartamentos, se propagou incrivelmente rápido por todo o bloco.

Muitos especialistas questionaram o papel de um material utilizado como isolante na fachada ventilada do edifício para explicar o avanço extremamente rápido das chamas, que lembra o incêndio ocorrido na Torre Grenfell de Londres, em junho de 2017, no qual morreram 72 pessoas.

Dias depois, outro incêndio letal em um edifício de apartamentos deixou três mortos, dois adultos e uma criança, em Villajoyosa, próximo a Alicante (sudeste).

