Greta Thunberg e outros ativistas climáticos bloqueiam entradas do Parlamento sueco

Por Ilze Filks

ESTOCOLMO (Reuters) - Greta Thunberg e dezenas de outros ativistas ambientais bloquearam as principais entradas do Parlamento sueco nesta segunda-feira em um protesto contra os efeitos das mudanças climáticas e o que eles disseram ser inação política.

"Somos um grupo de jovens que está bloqueando as entradas do Parlamento sueco, o Riksdag, para protestar contra a destruição contínua de nossos sistemas de suporte à vida e das pessoas que já estão sendo mortas como resultado da crise climática", disse Thunberg.

"Isso precisa chegar ao fim. Já estamos fartos", afirmou ela em entrevista à Reuters, acusando os políticos de inação diante do aquecimento global.

Greta Thunberg se tornou o rosto dos jovens ativistas climáticos quando seus protestos semanais, iniciados em 2018, em frente ao Parlamento sueco, rapidamente se transformaram em um movimento global de jovens com grandes manifestações pelos continentes.

No entanto, seus protestos em Estocolmo normalmente não buscavam bloquear as entradas do Parlamento. Algumas entradas do prédio, no entanto, permaneciam abertas na segunda-feira.

"(Os políticos) não estão agindo. Ainda estamos indo na direção errada, as emissões ainda estão aumentando", disse ela. "Portanto, sentimos que não temos outra escolha a não ser tentar métodos novos e diferentes para que nossas vozes sejam ouvidas."

"Vamos ficar aqui por enquanto", acrescentou.

No ano passado, Thunberg foi detida pela polícia ou retirada de protestos em vários países, incluindo Suécia, Noruega e Alemanha.

No mês passado, um tribunal britânico a absolveu das acusações de crime contra a ordem pública, depois que um juiz decidiu que a polícia não tinha poder para prendê-la e a outras pessoas em um protesto em Londres no ano passado.

"A crise climática só vai piorar e, portanto, a responsabilidade é de todos nós, todos aqueles que têm a oportunidade de agir devem fazê-lo. Incentivamos todos que puderem a se juntar a nós e ao movimento pela justiça climática", disse Thunberg na segunda-feira.