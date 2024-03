Greta Thunberg e ativistas bloqueiam entrada do Parlamento sueco

ESTOCOLMO, 11 MAR (ANSA) - A ativista sueca Greta Thunberg, juntamente com outros ambientalistas, bloqueou a entrada do Parlamento em Estocolmo em mais um ato contra as mudanças climáticas.

"Estamos aqui para protestar contra o sistema em vigor que já hoje leva à morte de pessoas como resultado da crise climática", afirmou a jovem à agência de notícias sueca TT.

O grupo carrega faixas com letras grandes com as seguintes frases: "Justiça climática agora" e "Outro mundo é possível".

O protesto não foi autorizado e um porta-voz dos ativistas disse que eles ficarão muito tempo no local. Durante a manifestação, os parlamentares estão utilizando entradas secundárias para acessar o prédio.

"O Parlamento simboliza um enorme poder. Para nós é uma obrigação levantar a voz quando quem está no poder age de uma forma que causa danos direitos", acrescentou Thunberg, motivando assim a escolha do local do protesto.

Segundo a ativista, "durante décadas, os políticos e as pessoas no poder ignoraram ativistas, jovens e pesquisadores. Em vez disso, privilegiaram os interesses econômicos de curto prazo".

Thunberg se tornou o rosto dos jovens ativistas climáticos desde 2018, quando iniciou uma série de protestos semanais, cujo sucesso fez os atos se transformarem em um movimento global. No ano passado, inclusive, ela chegou a ser presa pela polícia e retirada de protestos em vários países. (ANSA).

