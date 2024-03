Governadores de SP e GO viajarão a Israel na próxima semana

(ANSA) - BRASÍLIA, 11 MAR - O governador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), deve viajar para Israel na próxima semana, após ter recebido um convite do primeiro-ministro do país judeu, Benjamin Netanyahu.

Freitas deve embarcar na próxima segunda (18) para Tel Aviv, assim como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), como informou nesta segunda-feira (11) o jornal Folha de S.Paulo.

A expectativa é de que os governadores tenham um encontro com familiares de reféns que permanecem sequestrados pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza.

O governo de Netanyahu também convidou o governador Cláudio Castro (MDB), do Rio de Janeiro, mas ele ainda não confirmou presença.

Netanyahu ainda enviou uma carta convidando Bolsonaro para a viagem, mas o ex-presidente teve seu passaporte apreendido no mês passado, no âmbito da operação Tempus Veritatis, sobre uma tentativa de golpe de Estado.

A viagem de Freitas e Caiado acontece em meio a uma crise diplomática entre os governos de Netanyahu e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (ANSA).

