Gestão de Nunes é aprovada por 29% e reprovada por 24% dos paulistanos, diz

A gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é aprovada por 29% e reprovada por 24% dos eleitores da cidade, segundo pesquisa do Datafolha divulgada no início da madrugada desta segunda-feira, 11. Os que consideram o governo de Nunes regular são 43%. Outros 4% não souberam responder.

O resultado é mais favorável a Nunes do que a pesquisa anterior, de agosto de 2023, quando a gestão era bem avaliada por 23% e mal avaliada por 24%. Os que a consideravam regular eram 49%, e 3% não souberam responder.

Apesar da melhora nos números, Nunes frustrou 64% dos eleitores paulistanos, que disseram que o prefeito "fez menos pela cidade do que esperavam". Os que declararam que ele superou as expectativas são 9%. Outros 20% disseram que o emedebista entregou o que se esperava.

O Datafolha ouviu 1.090 eleitores paulistanos entre a quinta-feira, 7, e a sexta-feira, 8. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024.