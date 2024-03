Fundo de Energia Renovável dos Emirados Árabes Unidos-Caribe começa a operar usina de energia resistente a furacões em Antígua e Barbuda

ABU DHABI, 11 de março de 2024 (WAM) -- O Fundo de Energia Renovável dos Emirados Árabes Unidos-Caribe (UAE-CREF, na sigla em inglês) anunciou que o projeto de energia resistente a furacões desenvolvido pela Masdar para Antígua e Barbuda, para suportar até mesmo os ventos mais fortes, já está em operação.

Na esteira do furacão Irma, que destruiu 95% de Barbuda em 6 de setembro de 2017 e forçou a evacuação de todos os 1.800 residentes para Antígua, a usina resistente ao clima foi projetada para sobreviver a ventos de 265 km por hora e fornecer um suprimento seguro, confiável e sustentável de energia elétrica para a ilha.

O projeto híbrido de energia solar, baterias e diesel de reserva já está ajudando a apoiar o objetivo da nação das ilhas gêmeas de obter 86% de suas fontes de eletricidade a partir de energia renovável até 2030. O projeto Green Barbuda (Barbuda Verde) foi formalmente inaugurado em um evento na ilha de Barbuda por Gaston Browne, primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Hazza Ahmed Al Kaabi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na República de Cuba, e o embaixador Brian Challenger, do Ministério de Energia de Antígua e Barbuda, acompanhados por uma delegação de entidades locais e estaduais.

A Masdar desenvolveu e implementou o projeto Green Barbuda como parte de seu trabalho no âmbito do UAE-CREF, o maior investimento em energia renovável desse tipo na região. Totalmente financiado pelo Fundo de Desenvolvimento de Abu Dhabi (ADFD), o UAE-CREF de USD 50 milhões foi lançado na Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi 2017 como uma parceria entre o Ministério das Relações Exteriores (MoFA), o ADFD e a Masdar. A Nova Zelândia, Antígua e Barbuda e o Fundo de Desenvolvimento da CARICOM (CDF) também forneceram financiamento para o projeto.

Mohamed Saif Al Suwaidi, diretor-geral do ADFD, disse que é uma conquista histórica para o UAE-CREF ter conduzido uma transformação energética em Antígua e Barbuda em tal escala. O projeto levou em consideração a alta dependência do país em relação à importação de combustíveis fósseis para atender às necessidades energéticas, apesar de ter o potencial de explorar sua energia solar, eólica e geotérmica. "Essa iniciativa destaca a extraordinária capacidade da energia limpa de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico. É por isso que o Fundo está multiplicando seus esforços para acelerar a transição energética no mundo em desenvolvimento, enquanto os Emirados Árabes Unidos lideram o caminho para um futuro de baixo carbono e emissão zero", declarou.

Sultan Al Shamsi, ministro-adjunto de Relações Exteriores para Assuntos de Desenvolvimento Internacional, elogiou o projeto, que aumentará os esforços de desenvolvimento sustentável nos países do Caribe e irá consolidar o papel de liderança dos EAU no fornecimento de ajuda externa e na promoção da paz e da prosperidade globais.

A energia renovável desempenha um papel fundamental no aumento da segurança energética nos mercados emergentes, especialmente em pequenos países insulares que são vulneráveis às consequências das mudanças climáticas, disse ele. "Os Emirados Árabes Unidos estão comprometidos com o avanço das iniciativas globais de mudança climática, como evidenciado pelo sucesso de sua organização da COP28 em 2023. A conferência enfatizou a inclusão e o envolvimento com diversas partes interessadas, resultando no histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos entre 198 Partes. Isso ressalta o compromisso dos Emirados com o início de uma nova era de ação climática. Em Antígua e Barbuda, os projetos de energia renovável não apenas garantem um futuro sustentável, mas também atendem às necessidades imediatas, se alinhando aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", ressaltou.

O primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, disse que o Governo e o povo de Antígua e Barbuda são extremamente gratos pela assistência dos Emirados nos esforços para alcançar o desenvolvimento sustentável de seu país. "Nesse sentido, o projeto de eletricidade Green Barbuda tem sido verdadeiramente transformador para Barbuda. Ele aproveita nossos recursos indígenas de energia renovável e proporciona a transferência de tecnologias de ponta, bem como a capacitação em nível local para gerenciar o projeto, que apoia os esforços de Antígua e Barbuda para reduzir sua dependência de combustíveis de petróleo importados, caros e voláteis, e para desenvolver nossos próprios recursos de energia renovável. Ao mesmo tempo, também nos permite adaptar e mitigar os impactos adversos das mudanças climáticas. Esperamos continuar a colaborar com os Emirados Árabes Unidos e outros parceiros na expansão desse projeto como uma vitrine de energia sustentável no Caribe", afirmou.

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO da Masdar, disse que este é um momento de orgulho para todos os envolvidos neste projeto de fornecimento de energia limpa para o povo de Antígua e Barbuda. "O projeto Green Barbuda garantirá um fornecimento de energia mais resiliente para o país, ajudando a acelerar o crescimento econômico e proporcionando benefícios tangíveis às comunidades locais. Aqui na Masdar, estamos ansiosos para apoiar outras nações da região por meio da iniciativa UAE-CREF", enfatizou.

O projeto sob medida combina uma usina solar fotovoltaica híbrida, com 720 quilowatts-pico (kWp) de painéis solares fotovoltaicos, conectada a uma bateria de 863 quilowatts-hora (kWh) e capaz de atender plenamente à demanda atual de energia diurna da ilha. A usina permitirá que Barbuda reduza o consumo anual de diesel em 406 mil litros e diminua as emissões de dióxido de carbono em mais de um milhão de kg.

A iniciativa Emirados Árabes Unidos-CREF pretende implantar projetos de energia renovável em 16 países do Caribe em três ciclos para reduzir os custos, aumentar o acesso à energia e melhorar a resistência climática. Os projetos já foram lançados com sucesso nas Bahamas, em Barbados e em São Vicente e Granadinas.