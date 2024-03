Fras-Le espera receita líquida de até R$4 bi em 2024

(Reuters) - A companhia de pastilha de freio, lonas e autopeças Fras-Le prevê atingir uma receita líquida de 3,7 bilhões a 4 bilhões de reais em 2024, conforme projeções para o ano divulgadas nesta segunda-feira.

No mercado externo, as receitas previstas estão entre 250 milhões e 290 milhões de dólares -- valor referente à soma das exportações a partir do Brasil e das receitas geradas pelas operações no exterior, líquido das operações "intercompany".

A empresa também vê uma margem antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) entre 17% e 21% em 2024.

Os investimentos orgânicos da Fras-Le devem ser de 130 milhões a 170 milhões de reais no ano, segundo fato relevante da empresa.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)