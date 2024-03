Forças norte-americanas e britânicas atacam alvos houthi no Iêmen, diz emissora dos houthis

Por Mohammed Ghobari

ADEN, Iêmen (Reuters) - A cidade portuária de Hodeidah, no Iêmen, e outras áreas costeiras no oeste do país foram atingidas nesta segunda-feira por uma dúzia de ataques aéreos atribuídos a uma coalizão norte-americana e britânica que defende navios no Mar Vermelho, afirmou a Al Masirah, principal emissora de notícias gerida pelos houthis.

Os ataques ocorreram na esteira das primeiras fatalidades de civis e perdas de embarcações desde que os houthis, alinhados ao Irã, começaram a atacar navios comerciais, em novembro. Eles também coincidem com o primeiro dia do mês sagrado islâmico do Ramadã, período de jejum para os muçulmanos.

A Al Masirah não especificou quais alvos, se algum, foram atingidos, mas disse que quatro dos ataques tinham como alvo o porto de Ras Issa.

Apesar das represálias da coalizão EUA-Reino Unido e de outras marinhas, os houthis intensificaram sua campanha de ataques contra navios comerciais em uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo que, segundo eles, ocorrem em solidariedade aos palestinos sob ataque na guerra de Israel contra o Hamas em Gaza.

Os houthis mataram três tripulantes do navio True Confidence, com bandeira de Barbados e operado pela Grécia, na quarta-feira, em um ataque na região do porto de Aden.

O incidente ocorreu dias depois do naufrágio do cargueiro Rubymar, que afundou cerca de duas semanas após ser atingido por um míssil houthi, em 18 de fevereiro.

