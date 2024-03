Flores, música e silêncio marcam 20º aniversário dos atentados contra trens em Madri

MADRI (Reuters) - A Espanha marcou nesta segunda-feira o 20º aniversário dos ataques militantes islâmicos mais mortais da Europa com flores, música e silêncio em várias cerimônias para lembrar os atentados a trens em Madri.

Dez bombas escondidas em bolsas esportivas explodiram em quatro trens lotados na hora do rush matinal em Madri, em 11 de março de 2004, matando 192 pessoas e ferindo mais de 1.700.

Na segunda-feira, os sinos das igrejas tocaram na capital espanhola às 9h, horário local, em memória das vítimas, antes de uma missa na Catedral de Almudena.

As pessoas deixaram flores e velas em um novo monumento inaugurado na estação de Atocha, onde um dos trens explodiu e os outros três estavam indo, e vários eventos para observar um minuto de silêncio foram realizados em toda a cidade.

Francisco Alameda, de 60 anos, estava em um desses trens naquele dia. Ele disse à Reuters, dias antes do aniversário, que correu para ajudar outras pessoas assim que percebeu que não estava ferido.

"O cheiro de carne queimada teve um impacto sobre mim - não posso ir a churrascos. Houve um silêncio sepulcral, não falávamos, estávamos apenas ajudando (os feridos)", disse ele.

O rei Felipe, a rainha Letizia, o primeiro-ministro Pedro Sánchez e a comissária da UE para Assuntos Internos, Ylva Johansson, participaram de um evento realizado na Royal Collections Gallery de Madri.

Pessoas deixaram margaridas brancas e houve música no parque Retiro, onde 192 árvores foram plantadas após os ataques para lembrar as vítimas.

Os ataques ocorreram três dias antes de uma eleição geral na qual os espanhóis votaram contra o conservador Partido Popular, que apoiava a guerra liderada pelos Estados Unidos no Iraque.

A princípio, políticos erroneamente atribuíram a culpa ao grupo separatista basco ETA. No entanto, militantes islâmicos disseram em uma mensagem de vídeo que os atentados eram uma vingança pelo fato de a Espanha ter enviado tropas para o Iraque e o Afeganistão. Os ataques polarizaram a sociedade espanhola.

"O 11 de março foi usado tantas vezes que se transformou em uma arma para atacar uns aos outros, mas as vítimas estão completamente alheias a isso. Ninguém se importa com as vítimas", disse à Reuters Angel de Marcos, 65 anos, que estava na estação naquele dia.

